اتفاق برلماني لطي صفحة قانون الانتخابات

شفق نيوز/ أفاد مصدر في مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء، بوجود اتفاق على مجمل قانون الانتخابات في جلسة البرلمان المنعقدة في هذا الوقت.

وابلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "البرلمان يناقش حاليا قانون الضمان الصحي لغرض التصويت عليه"، لافتا إلى أن "الفقرة الأولى الخاصة بالدوائر الانتخابية لمحافظة كركوك قد تم تأجيلها الى حين انتهاء اجتماع القوى السياسية مع اللجنة القانونية للوصول إلى إتفاق نهائي".

وأكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هناك اتفاق على التصويت على محمل قانون الانتخابات بشكل نهائي لجلسة اليوم".

وأشار المصدر إلى أن "اللجنة القانونية النيابية تعقد اجتماع حاليا مع نواب محافظة كركوك من أجل الوصول إلى إتفاق بخصوص طبيعية وتقسيم الدوائر الانتخابية بالمحافظة".

وكان البرلمان قد مرر الدوائر الانتخابية الخاصة بمحافظات البلاد باستثناء كركوك، إذ لا تزال الخلافات قائمة بشأنها بين النواب الكورد والتركمان.



