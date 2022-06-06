اتفاقية عراقية صينية لاعفاء "الجوازات الدبلوماسية والخاصة" من سمات الدخول

شفق نيوز/ وقع العراق والصين، اليوم الاثنين، إتفاقيَّة لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسيَّة والخدمة والخاصة من سمات الدخول بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الوكيل الأقدم للوزارة نزار الخيرالله وقع، اليوم، في مقر الخارجيَّة العراقيَّة ببغداد، إتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من مُتطلبات سمات الدخول مع جُمهوريَّة الصين الشعبيَّة.

وأوضح البيان، أن تسوي وي، السفير الصينيّ لدى العراق، وقع الإتفاقيَّة عن الجانب الصينيّ ، مبيناً أن توقيع هذه الإتفاقيَّة يأتي في إطار حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما الثنائيَّة وعلى كافة المُستويات.