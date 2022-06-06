سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اتفاقية عراقية صينية لاعفاء "الجوازات الدبلوماسية والخاصة" من سمات الدخول

Category: سیاسة

Date: 2022-06-06T11:11:17+0000
اتفاقية عراقية صينية لاعفاء "الجوازات الدبلوماسية والخاصة" من سمات الدخول

شفق نيوز/ وقع العراق والصين، اليوم الاثنين، إتفاقيَّة لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسيَّة والخدمة والخاصة من سمات الدخول بين البلدين.  

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الوكيل الأقدم للوزارة نزار الخيرالله وقع، اليوم، في مقر الخارجيَّة العراقيَّة ببغداد، إتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من مُتطلبات سمات الدخول مع جُمهوريَّة الصين الشعبيَّة.

وأوضح البيان، أن تسوي وي، السفير الصينيّ لدى العراق، وقع الإتفاقيَّة عن الجانب الصينيّ ، مبيناً أن توقيع هذه الإتفاقيَّة يأتي في إطار حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما الثنائيَّة وعلى كافة المُستويات.

related

المالكي يعلن دعمه لمشروعين ويعدهما "بوابة" لـ"طريق الحرير"

Date: 2020-11-22 18:57:09
المالكي يعلن دعمه لمشروعين ويعدهما "بوابة" لـ"طريق الحرير"

الكاظمي يوصي وزراء حكومته بتنفيذ "الاتفاقية الغامضة"

Date: 2021-03-30 16:49:59
الكاظمي يوصي وزراء حكومته بتنفيذ "الاتفاقية الغامضة"

الكاظمي يؤكد حرص حكومته على تفعيل الاتفاقية الصينية بكامل فقراتها

Date: 2022-02-14 10:54:40
الكاظمي يؤكد حرص حكومته على تفعيل الاتفاقية الصينية بكامل فقراتها