اتصال هاتفي يجمع السوداني ببشار الاسد: بحثا الأمن والتعاون الاقتصادي

شفق نيوز/ أفاد مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، بأن الأخير بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس السوري العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بحث، اليوم، في اتصال هاتفي مع رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد، العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الاتصال، وفق البيان، التنسيق الأمني بين البلدين في مواجهة أخطار فلول الإرهاب، والتحديات الأمنية الأخرى، إلى جانب بحث سبل تنمية التعاون، وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات، لاسيما المجالات الاقتصادية، والتأكيد على أهمية رفع مستوى الشراكة المثمرة لما فيه خدمة ونماء الشعبين الشقيقين.

كذلك فقد جرى، خلال الاتصال، بحث آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والحرب الدائرة في غزة واستمرار العدوان الصهيوني الذي يتطلب موقفاً عربياً وإسلامياً ودولياً موحداً، من أجل إنهاء معاناة أبناء الشعب الفلسطيني، وفق ماجاء في البيان.