اتصال هاتفي بين بارزاني والصدر: التحالف متماسك وماضون بتشكيل الحكومة

شفق نيوز/ أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم السبت، على تماسك التحالف بين الجانبين لتشكيل الحكومة المقبلة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الجانبين، وفق بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز.

وأفاد البيان بأن الصدر أجرى اتصالا هاتفيا مع بارزاني وأكدا على أن "التحالف الاستراتيجي متماسك وماضٍ في الإسراع بتشكيل حكومة الاغلبية الوطنية للقيام بواجباتها تجاه ابناء الشعب العراقي وتلبية تطلعاته والحفاظ على مصالحه العليا وترسيخ دعائم الاستقرار والرفاهية".

ويأتي هذا الاتصال بعد ساعات قليلة من إعلان الكتلة الصدرية تعليق مباحثاتها لتشكيل الحكومة المقبلة ومقاطعة جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية الاثنين المقبل.

ويبدو أن البيان كان يشير إلى "التحالف الاستراتيجي" غير المعلن رسميا بين الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة لتشكيل الحكومة المقبلة.

ولا تزال القوى الشيعية الأخرى المنضوية في الاطار التنسيقي ترفض مساعي الصدر لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وتطالب بحكومة توافقية يشارك فيها الجميع على غرار الحكومات السابقة.

وتصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات التي أجريت في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف تقدم بـ37، وائتلاف دولة القانون بـ33، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ31.