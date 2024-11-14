اتصال هاتفي بين السوداني وحسان قبل ساعة على مباراة العراق والأردن

شفق نيوز/ أجرى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأردني جعفر حسّان، وذلك قبل ساعة على انطلاق مباراة تجمع منتخبي البلدين على ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للسوداني، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن الأخير أعرب عن تمنياته للحكومة الأردنية برئاسة حسّان، بالنجاح والأداء المتميز، لافتاً إلى أن "العراق يستضيف اليوم المنتخب الأردني الشقيق ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم، وهي فرصة لتعزيز التواصل بين البلدين وشعبيهما الشقيقين".

ووفق البيان، تناول الجانبان، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناقشة عموم الأوضاع على المستوى الاقليمي والدولي، ومخاطر استمرار العدوان الصهيوني على غزة ولبنان وتداعياته على أمن المنطقة واستقرارها.