اتصالان للسوداني مع مصر والإمارات لاحتواء التصعيد في المنطقة

شفق نيوز- بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، في اتصالين هاتفيين منفصلين مع رئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، تطورات الأوضاع الأمنية الراهنة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن الجانبين شددا على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية، واعتماد الحوار والعودة إلى طاولة التفاوض بوصفهما الخيار الوحيد لمعالجة القضايا العالقة، إلى جانب تبني الحلول الدبلوماسية بما يضمن تجنيب المنطقة والعالم مخاطر استمرار الحرب.

وخلال مباحثاته مع رئيس دولة الإمارات، جرى التأكيد على أهمية وقف الممارسات التي تشكل تهديداً للأمن الإقليمي وتنذر بحدوث فوضى تضر باستقرار المنطقة ومقدرات شعوبها.

وأكد السوداني والسيسي من جهة، والسوداني وابن زايد من جهة أخرى، ضرورة تعزيز التنسيق العربي المشترك وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الحالية بما يضمن حماية المصالح العربية وصون الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مع حث المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والدول الكبرى على الاضطلاع بمسؤولياتها والعمل الجاد للحد من التصعيد والحفاظ على السلم والأمن الإقليمي والدولي.