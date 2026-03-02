اتصالات "عراقية - كويتية - بحرينية" لاحتواء التصعيد الإقليمي

شفق نيوز- بغداد

أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح الاثنين، مباحثات هاتفية منفصلة، مع ولي عهد دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة والتداعيات الخطيرة المترتبة على استمرار العمليات العسكرية.

وأكد السوداني وولي العهد الكويتي، خلال الاتصال، وفق بيان حكومي، أهمية التنسيق العربي المشترك، والعمل على التهدئة والاحتكام إلى الحوار باعتباره السبيل الأمثل لحل المشكلات، ووقف جميع الممارسات التي قد تجر المنطقة إلى مخاطر أكبر.

كما شدد الجانبان على ضرورة أن يبذل المجتمع الدولي الجهود الكفيلة بتجنيب المنطقة الانزلاق نحو ما يهدد مصالح الدول وشعوبها في ظل استمرار العمليات العسكرية، مؤكدين أن الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي يتطلب وضع حد للتصعيد وإعادة فتح مسارات الحوار.

وفي الاتصال مع ملك البحرين، جرى التأكيد، وفق بيان حكومي آخر، المشترك على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية بما يجنّب المنطقة مزيداً من التصعيد والتوتر، ويحول دون انزلاقها إلى مخاطر أوسع.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق العربي لمواجهة التحديات الراهنة، وشددا على ضرورة أن تضطلع الدول الكبرى والمجتمع الدولي بمسؤولياتهم في وقف الحرب وصون السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.