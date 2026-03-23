اتصالات عراقية لوقف الحرب وتحالف دبلوماسي لإنهاء التصعيد

شفق نيوز- بغداد

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، أن الحكومة العراقية أجرت سلسلة من الاتصالات مع "الأشقاء والأصدقاء" لوقف الحرب الدائرة، معرباً عن أمله في إنهاء التصعيد عبر تحالف دبلوماسي دولي ضاغط يُسهم في وقف العمليات العسكرية والعودة إلى الحوار والتفاهم، وصولاً إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله سفير جمهورية تركيا لدى العراق، أنيل بورا إينان، حيث جرى بحث تطورات العمليات العسكرية في المنطقة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار، وفق بيان صدر عن مكتبه الاعلامي، ورد إلى وكالة شفق نيوز.

وجدد الأعرجي التأكيد على حرص الحكومة العراقية على تطوير العلاقات مع تركيا في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، ولا سيما في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية، فضلاً عن تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الإرهاب.

من جانبه، أوضح السفير التركي أن بلاده، بالتعاون مع الدول الصديقة، كثّفت جهودها الدبلوماسية من خلال إجراء اتصالات متعددة لاحتواء الأزمة وخفض التوتر، والدفع باتجاه استئناف المفاوضات، بما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي، مؤكداً التزام بلاده بتعزيز العلاقات مع العراق، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والطاقة وطريق التنمية، إضافة إلى التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، بما يحقق مصالح البلدين.

ويأتي هذا في ظل الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ 28 شباط/فبراير الماضي، والتي تضمنت ضربات جوية وصاروخية استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت حساسة داخل الأراضي الإيرانية، أعقبها رد إيراني بهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة طالت أهدافاً في إسرائيل وقواعد أميركية في المنطقة.

وأسفرت المواجهة عن مقتل عدد من القادة العسكريين والشخصيات السياسية البارزة في إيران، بينهم المرشد الإيراني، إلى جانب اتساع نطاق التصعيد العسكري وتزايد المخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.