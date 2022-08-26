"ابو مازن" يؤيد الديمقراطي الكوردستاني: لا يمكن التوصل لحل دون الصدر

شفق نيوز/ قال الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية النائب أحمد عبدالله الجبوري "أبو مازن"، يوم الجمعة، إنه طالب عدة مرات بحوار متوازن مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سواء في اجتماعات التحالف الثلاثي أم اللقاءات الموسعة في بغداد و أربيل، مشيرا إلى استحالة التوصل الى حلول دون الاتفاق مع الصدر بوصفه "ركنا أساسيا في المشروع الوطني العراقي".

وجدد أبو مازن" في بيان اليوم، تذكير القيادات السياسية بنصيحته التي سبقت الاحتجاجات والاعتصامات و منعطف تشكيل الحكومة بغياب أي حل ، دون تشكيل وفد يحظى بثقة الزعيم الصدر لانهاء الجدل السياسي الذي أفرزه عناد المواقف خارج معادلة صناديق الاقتراع.

كما جدد الامين العام لحزب الجماهير الوطنية، دعوته لتشكيل وفد رفيع المستوى برئاسة الرئيس مسعود بارزاني و القيادي في الاطار هادي العامري للذهاب الى الحنانة و مصارحة سماحة السيد الصدر بأساسيات الأزمة وحلولها و سيجد في الحنانة صوتا عراقيا مسموعا مثلما تعود الجميع على ذلك منذ سنين ، عندها فقط نستبشر خيرا بحلول العقل و المصير المشترك .

وقال الجبوري إن التيار الصدري كان و سيبقى ركيزة اساسية لاغنى عنها في الاستقرار السياسي والسلم الأهلي.

وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري قد أكد، يوم الأربعاء، أن معالجة الأزمة السياسية المتفاقمة في العراق يكون حلها بالحوار الوطني، "شرط مشاركة الصدريين فيه".

وكشف مصدر مطلع في الإطار التنسيقي، عن وصول رسالة من قبل اطراف كوردية ترهن حضورها اجتماعات الحوار الوطني بحضور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وكان حوار القصر، أو ما عرف بـ"الحوار الوطني" الذي عقد الأربعاء من الاسبوع الماضي، بدعوة من رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، وحضور قادة وزعامات الكتل السياسية، قد شهد مناقشة الأزمة التي يشهدها العراق حالياً، حيث اتفق الجميع على استمرار ذلك الحوار، من أجل وضع خريطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة.