سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"ابو مازن": محافظ صلاح الدين حاول اقتحام مبنى الحكومة المحلية عبر ميليشيات (فيديو)

Category: سیاسة

Date: 2022-05-29T09:55:48+0000
"ابو مازن": محافظ صلاح الدين حاول اقتحام مبنى الحكومة المحلية عبر ميليشيات (فيديو)

شفق نيوز/ استنكر النائب عن تحالف السيادة، احمد الجبوري "ابو مازن"، يوم الأحد، محاولة محافظ صلاح الدين المقال عمار الجبوري العودة إلى منصبه بـ"قوة الميليشيات"، مؤكدا على أن إقالته تمت بـ"إجماع وطني" في مجلس النواب العراقي.

وقال "أبو مازن" في تصوير فيديوي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "محافظ صلاح الدين تمت إقالته وفق القانون بتوصية من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى مجلس النواب العراقي والبرلمان صوّت بالإجماع على إقالته".

وأضاف "لم يحصل إجماع في مجلس النواب إلا على قضيتين وهما التصويت على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإقالة محافظ صلاح الدين، مما يعني أن هناك إجماعاً وطنياً على إقالته".

وتابع الجبوري "على محافظ صلاح الدين اللجوء إلى الإجراءات القانونية كمحكمة القضاء الإداري أو المحكمة الاتحادية العليا في حال كان يظن أن ظلماً وقع عليه، لكن أن يأتي بميليشيات للعودة إلى منصبه فهذا أمر مرفوض".

وختم بالقول "سنذهب إلى السلطة القضائية لتقديم شكوى ضد محافظ صلاح الدين".

وصوّت مجلس النواب العراقي بالاغلبية المطلقة يوم الخميس 19 أيار/ مايو الجاري، على إقالة محافظ صلاح الدين عمار الجبوري، بتوصية من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

related

مصدر: إقالة محافظ صلاح الدين جاءت من رئاسة الوزراء بسبب سوء الإدارة والفساد

Date: 2022-05-19 13:09:39
مصدر: إقالة محافظ صلاح الدين جاءت من رئاسة الوزراء بسبب سوء الإدارة والفساد

"ابو مازن" يعلق على إقصائه من الانتخابات: هذا من صلاحيات البرلمان

Date: 2020-12-15 07:50:15
"ابو مازن" يعلق على إقصائه من الانتخابات: هذا من صلاحيات البرلمان

الكاظمي لأهالي صلاح الدين: الدولة ستحميكم والخوف لايجب ان يكون حاضرا

Date: 2020-10-18 05:04:57
الكاظمي لأهالي صلاح الدين: الدولة ستحميكم والخوف لايجب ان يكون حاضرا

بغداد تشخص "معركة استخباراتية" في ثلاث محافظات وتتجه إلى كوردستان

Date: 2021-06-21 08:05:27
بغداد تشخص "معركة استخباراتية" في ثلاث محافظات وتتجه إلى كوردستان

الجبهة العراقية تهاجم "ابو مازن": محاولاتك رخيصة وتغطية لصفقاتك المشبوهة

Date: 2021-01-09 14:36:42
الجبهة العراقية تهاجم "ابو مازن": محاولاتك رخيصة وتغطية لصفقاتك المشبوهة

صلاح الدين تترقب نتائج تحقيقات مجزرة "الفرحاتية" وسط مخاوف من نزوح سكاني

Date: 2020-10-23 08:20:30
صلاح الدين تترقب نتائج تحقيقات مجزرة "الفرحاتية" وسط مخاوف من نزوح سكاني

صلاح الدين تطالب بحلول ومعالجات لـ"حرب" الكهرباء

Date: 2021-06-21 17:01:38
صلاح الدين تطالب بحلول ومعالجات لـ"حرب" الكهرباء

من بينهم "أبو مازن" مفوضية الانتخابات تستبعد 20 مرشحاً من الانتخابات المقبلة

Date: 2021-05-30 17:33:27
من بينهم "أبو مازن" مفوضية الانتخابات تستبعد 20 مرشحاً من الانتخابات المقبلة