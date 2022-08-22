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"ابو مازن": أداء اليمين من قبل مرشحينا إجراء لخدمة العراق

Category: سیاسة

Date: 2022-08-22T13:11:34+0000
"ابو مازن": أداء اليمين من قبل مرشحينا إجراء لخدمة العراق

شفق نيوز/ أوضح الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية، النائب احمد عبد الله الجبوري، أن أداء وزير الصناعة والمعادن اليمين للحزب هو إجراء معتمد من قبل مرشحيه للمناصب الحكومية للتأكيد على "التزامهم بما يخدم العراق وشعبه".

وقال الجبوري "أبو مازن"، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "التسريبات التي ظهرت في مواقع الاتصال الاجتماعي والتي أظهرت قيام مرشح الحزب لمنصب وزير الصناعة السابق صالح الجبوري بأداء اليمين للكتلة وللعراق تأتي في ذات التوجيهات التي نؤكد عليها دائما من اجل خدمة العراق والنهوض بواقع الصناعة الوطنية ومحاربة الفساد والتأكيد على النزاهة والحفاظ على المال ولا نرى في ذلك أية خدمة شخصية أو حزبية كون الحزب بعيد كل البعد عن ذلك".

وشدد على ان "قيادة الحزب توصي ايضا جميع مرشحيها للمناصب الحكومية، بالالتزام الكامل بمقاطعة الدول التي تتآمر على العراق وشعبه، ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل للاراضي العربية في فلسطين".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام المحلية مقطع فيديو يظهر فيه وزير الصناعة السابق صالح الجبوري، وهو يؤدي القسم أما الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية النائب احمد الجبوري "أبو مازن"، ما أثار جدلاً واسعاً وانتقادات طالت الوزير والحزب وأبو مازن.

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