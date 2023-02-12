"ابو فدك" يستدعي العرداوي بعد تغريدة: لا تثيروا الفتنة

شفق نيوز/ استدعى رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي (أبو فدك)، يوم الأحد، أحد الإعلاميين العراقيين على خلفية تغريدة له هاجم من خلالها التيار الصدري وتسببت بإثارة الرأي العام.

وذكرت المديرية العامة للأمن والانضباط في الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان المحمداوي "استدعى الاعلامي عباس العرداوي بسبب تصريحاته وتغريداته الاخيرة التي سببت اثارة غير مقبولة. والذي تعهد بتقديم اعتذار رسمي عن ذلك".

وأكدت هيئة الحشد الشعبي أن "تصريحاته وتغريداته (عباس العرداوي) لا تمثل الهيئة اطلاقاً".

وأوصت الاعلاميين كافة بعدم التحدث باسم الحشد الشعبي وعدم اثارة الفتنة في التغريدات والمواقف.

بدوره؛ كتب العرداوي في تغريدة على تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز، قائلاً "اعتذر الى الاخوة في التيار الصدري والى عوائل الشهداء عن سوء الفهم الوارد في في احدى التعليقات الواردة في صفحتي الشخصية".

واضاف "أكد على الاحترام والتقدير المتبادل وأننا لن نكون من مروجي الفتنة بين بين الاخوة لا سامح الله، ولا نسعى اليها، ما ورد هو ردة فعل خاطئ اعتذر عنها".

ورد العرداوي معلقا على تفاعلات في منشور له بموقع فيسبوك، على أحد أتباع التيار الصدري واصفا تظاهراتهم في المنطقة الخضراء أيلول الماضي بـ"الانقلاب".