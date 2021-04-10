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ابو الغيط يصل بغداد

Category: سیاسة

Date: 2021-04-10T07:44:35+0000
ابو الغيط يصل بغداد

شفق نيوز/ وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط صباح اليوم السبت إلى العاصمة بغداد، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجيّة العراقية أحمد الصحاف.

وكان مصدر حكومي عراقي أبلغ أمس الجمعة وكالة شفق نيوز، بزيارة "ابو الغيط" وقال إنه سيلتقي خلال الزيارة الرئاسات الثلاث وعددا من الزعامات السياسية العراقية.

وأوضح المصدر أن "أبو الغيط" سيبحث خلال الزيارة الأوضاع في العراق والمنطقة، وتعزيز دور بغداد في الجامعة العربية.

وتأتي هذه الزيارة بعد أن اجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي زيارتين رسميتين إلى السعودية والإمارات.

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