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ابو الغيط يزور أربيل: سنكون تحت امرة العراق دائما في اي مطلب

Category: سیاسة

Date: 2021-04-10T09:25:14+0000
ابو الغيط يزور أربيل: سنكون تحت امرة العراق دائما في اي مطلب

شفق نيوز/ عقد كل من وزير الخارجية فؤاد حسين، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط يوم السبت اجتماعا في العاصمة بغداد.

وعقب الاجتماع عقد الجانبان مؤتمر صحفيا مشتركا.

وقال حسين خلال المؤتمر: بحثنا مواضيع تهم الوضع في المنطقة، و العلاقة بين العراق والجامعة العربية، وتحدثنا عن سياسة العراق الخارجية في الوقت الراهن ونتائج الزيارات التي أجرتها الوفود العراقية لدول المنطقة وخاصة زيارات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي أجراها مؤخرا. 

وأضاف: تطرقنا إلى العلاقات العربية بصورة عامة، وعلاقات العراق مع دول الجوار وتركيا وإيران وناقشنا أيضا بعض القضايا المتعلقة بعمل الجامعة وكيفية التعاون في هذا المجال.

وتابع حسين بالقول إن: جزءاً من لقائنا كان متعلقا بسوريا واشرنا الى ان الوضع غير المستقر في هذه البلاد يؤثر على الوضع العراقي، و من الضروري العمل لايجاد سبل في كيفية بناء آليات الحوار مع مختلف الدول التي لها تأثير بالوضع السوري، مشيرا إلى أنه تم التطرق خلال اللقاء لمختلف المواضيع، ولدى الأمين العام للجامعة العربية برنامج مكثف حيث سيلتقي بقادة البلد وسيزور اربيل للقاء قادة الإقليم.

من جهته قال ابو الغيط "إنني أُتابع وبدقة الأداء العراقي وقوة هذا الأداء ودبلوماسيته ومنهجه الذي يعكس الكثير من الثقة بالنفس.

وأردف بالقول: نأمل أن تكون هذه الزيارة داعمة للعلاقات بين الجامعة العربية والعراق، ونأمل أن نستضيف وزير الخارجية والقيادة العراقية في مقر الجامعة خلال الأشهر الثلاثة رغم أن الجامعة العربية تمر بصعوبات.

واختتم أبو الغيط مؤتمره بالقول: نعد بأننا سنكون تحت إمرة العراق دائما في أي مطلب فهذا البلد من المؤسسين لجامعة الدول العربية.

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