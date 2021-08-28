ابو الغيط: التوترات الإقليمية أضرت بالعراق الذي خاض حربا شريفة ضد الإرهاب الأسود

شفق نيوز/ رأى أمين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، يوم السبت، أن التوترات الإقليمية أضرت بالعراق الذي خاض "حرباً شريفة ضد الإرهاب الأسود"، مشدداً على أن الوقت قد حان لتمحى الطائفية من دلول المنطقة.

وقال ابو الغيط في كلمته التي القاها خلال انطلاق اعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، إنه "من دواعي السرور ان نشارك بمؤتمر اقليمي في بغداد هو الاول منذ سنوات"، مشيراً إلى أن "العراق خاض حرباً شرسة وشريفة ضد الإرهاب الأسود".

وأكد ابو الغيط، أن "دعم العراق واجب علينا والتوتر الإقليمي أضر به، ومؤتمر بغداد خطوة مهمة"، لافتاً إلى أن "التوتر الإقليمي أضر بالعراق".

وأوضح أن "العراق يسعى إلى بناء علاقات جديدة مع دول المنطقة"، مؤكداً "نريد أن يكون العراق جسراً للتواصل".

وشدد ابو الغيط، "آن الاوان أن تمحى الطائفية من قاموس هذا الاقليم ودول المنطقة"، مؤكداً "جمعتنا محبة العراق والكل يريد عراقاً مستقراً وذات سيادة مصونة".

وأشار أمين عام جامعة الدول العربية، إلى أن "دول المنطقة تواجه تحديات مشتركة"، مشدداً "يجب عدم توفير الغطاء السياسي للارهاب".