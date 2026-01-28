ابو الاء الولائي: ترمب يريد اغتيال المالكي سياسياً

شفق نيوز – بغداد

أكد القيادي في الإطار التنسيقي، ومسؤول كتائب سيد الشهداء، أبو آلاء الولائي، يوم الأربعاء، أن موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب إزاء ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء يُعد تدخلاً مباشراً وسافراً في الشأن العراقي.

وقال الولائي، في تدوينة له اليوم، إن "المجرم الذي اغتال قادة النصر جسدياً، يريد إعادة الكرّة باغتيال المالكي سياسياً"، في إشارة إلى المواقف الأميركية الرافضة لترشيح المالكي.

وأضاف أن "هذا التدخل السافر هو نسف للتجربة الديمقراطية بعد عام 2003، واختطاف لرأي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم لإنتاج حكومة قوية تعكس إرادة العراقيين، وليس مزاج الإدارة الأميركية".

ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد ردود الفعل السياسية الداخلية على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة.

وقال ترمب، مساء أمس الثلاثاء، عبر تدوينة على منصة "تروث سوشيال"، إن عودة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة "أمر لا ينبغي السماح به"، معتبراً أن العراق "انزلق إلى الفقر والفوضى" خلال ولايته السابقة.

وأضاف ترمب أن الولايات المتحدة ستتوقف عن تقديم العون للعراق في حال انتخاب المالكي مجدداً، محذّراً من أن ذلك سيقوض فرص العراق في "النجاح أو الازدهار أو الحرية"، وختم تدوينته بالقول: "لنُعد العراق عظيماً من جديد".

وكان الاطار التنسيقي الشيعي قد أعلن مساء السبت الماضي، 24 كانون الثاني الجاري، ترشيحه لرئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي لتسنم رئاسة الحكومة المقبلة.