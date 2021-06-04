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ابرزها اقتصادية.. وزير الخارجية العراقي ونظيره الروسي يبحثان جملة ملفات

Category: سیاسة

Date: 2021-06-04T19:24:24+0000
ابرزها اقتصادية.. وزير الخارجية العراقي ونظيره الروسي يبحثان جملة ملفات

شفق نيوز/ بحث وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، يوم الجمعة، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف جملة من الملفات، وشددا على دور الشركات الروسيّة للمشاركة في مشاريع البنى التحتية، وإعادة الإعمار.

جاء ذلك في حديث هاتفي بين وزير خارجيّة جمهوريّة روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، والوزير فؤاد حسين وجرى أيضاً مناقشة العلاقات الثنائيّة وضرورة الدفع بالعلاقات التجارية إلى مجالات أوسع مع التأكيد على الدور المهم الذي تلعبها الشركات النفطية الروسيّة في العراق.

وأعرب حسين بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن "شكره لحكومة جمهوريّة روسيا، ووزارة خارجيتها على موقفها الداعم لطلب العراق من مجلس الأمن حول إرسال المراقبين لمراقبة العملية الانتخابية".

وأكد الجانبان على "أهمية إجراء الانتخابات لبناء الأسس الصحيحة للنظام الديمقراطي في العراق".

وأكد الوزيران على "ضرورة إعداد جدول أعمال واسع ومتنوع للاجتماع القادم للجنة العراقيّة-الروسيّة والذي سينعقد في موسكو في الشهر القادم، للخروج بنتائج تخدم الواقع الاقتصادي وتوسيع رقعة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين".

وفي إطار الوضع الإقليميّ تطرق الوزيران إلى "الوضع الفلسطينيّ وضرورة دعم الفلسطينيين للوصول إلى أهدافهم المشروعة، وأعربا عن قلقهما لبروز بعض الخلافات الداخلية في صفوف الفلسطينيين، وأكّدا على وجوب حل هذه الخلافات وتوحيد الصف الفلسطينيّ".

وفي جانب آخر ناقش الوزيران الوضع السوري وقيم الموقف العراقيّ الساند لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية.

هذا وكرر الوزيران على ضرورة استمرارية التواصل والعمل المشترك في مجالات تهم الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه وزير الخارجيّة الروسيّ أكد دعم بلاده إلى الحكومة العراقـيَّة في جُهُودها بإعادة الأمن، والاستقرار إلى العراق، والقضاء على الإرهاب، وقيم الوزير الروسيّ التواصل والعمل لحل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة أقليم كردستان، بصوره إيجابية، حيث تخدم الاستقرار وتؤدي إلى تنسيق أحسن لمحاربة إرهابيّ داعش".

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