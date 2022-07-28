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ابراهيم الزبيدي مديراً لمكتب الكاظمي والحلو وكيلا للمخابرات (تحديث)

Category: سیاسة

Date: 2022-07-28T09:29:31+0000
ابراهيم الزبيدي مديراً لمكتب الكاظمي والحلو وكيلا للمخابرات (تحديث)

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي مطلع يوم الخميس، بأن رئيس مجلس الوزراء اصدر اوامر بتكليف بديل عن مدير مكتبه السابق رائد جوحي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن الكاظمي اصدر أمراً بتعيين ابراهيم الزبيدي مديراً لمكتب رئيس مجلس الوزراء خلفا لرائد جوحي.

واضاف المصدر، ان الكاظمي كذلك أصدر امرا بتعيين عامر الحلو الموسوي بمهام الوكيل لرئيس جهاز المخابرات العراقي.

وأشار إلى ان الزبيدي والحلو من المقربين من التيار الصدري.

والزبيدي كان مستشارا في وزارة الموارد المالية، وعمل مستشارا قانونيا لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ليحل الان مديرا لمكتبه بعد تولي رائد جوحي منصب رئيس جهاز المخابرات العراقي.

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