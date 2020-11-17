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"ابتعد عن النهج الوطني".. خلاف بين العبادي والكاظمي و"مبادرات" لرأب الصدع

Category: سیاسة

Date: 2020-11-17T10:45:30+0000
"ابتعد عن النهج الوطني".. خلاف بين العبادي والكاظمي و"مبادرات" لرأب الصدع

شفق نيوز/ كشف ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، يوم الثلاثاء، عن وجود مساعٍ لاحتواء خلاف خلاف مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فيما بين سبب الخلاف.

وقال القيادي في الائتلاف عقيل الرديني، لوكالة شفق نيوز، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ولد من رحم ائتلاف النصر، فالعبادي، هو من عين الكاظمي، وعند استقالة حكومة عادل عبدالمهدي، باتت القوى السياسية تبحث عن شخص يحمل نفس نهج العبادي، ولهذا قدموا محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي، ثم مصطفى الكاظمي، كون هذه الأسماء هي قريبة من نهج العبادي".

وبين الرديني ان "في بداية تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي، كنا من الداعمين له بقوة، لكن اليوم هناك خلاف معه، وهو بسبب بعض تصرفات وتحركات الكاظمي، فنحن نعتقد أنه ابتعد عن النهج الوطني، الذي كان يعمل عليه العبادي، بل هو عمل على بعض التخادمات السياسية والمجاملات، وهذا هو أساس الخلاف مع الكاظمي".

وكشف القيادي في ائتلاف النصر ان "هناك مبادرات لغرض الحل والتهدئة وعودة العلاقات ما بين ائتلاف النصر ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خصوصاً ان الخلاف ليس بعميق وكبير".

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