"FIFA" يخصص جائزة مالية قياسية للفائز بكأس العالم للأندية ومبادرة تضامنية "غير مسبوقة"

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA"، يوم الأربعاء، عن نموذج توزيع جوائز كأس العالم للأندية 2025 والذي يتضمن جوائز مالية قدرها مليار دولار أمريكي للأندية الـ32 المشاركة، بالإضافة إلى نموذج تضامن عالمي كبير ومبتكر.

وقال "FIFA" في بيان على موقعه الرسمي، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "الفريق الفائز بلقب كأس العالم للأندية سيحصل على مكافأة مالية قدرها 125 مليون دولار أمريكي".

وتابع: "تم تخصيص جائزة إجمالية قدرها مليار دولار أمريكي للأندية الـ32 المشاركة، ودفع 250 مليون دولار أمريكي للتضامن مع كرة القدم للأندية في جميع أنحاء العالم".

وبين أن "جميع إيرادات البطولة ستوزع على كرة قدم الأندية، إذ لن تكون هناك حاجة للجوء إلى احتياطيات FIFA، طبقاً لما تنص عليه التقديرات المبدئية لميزانية بطولة كأس العالم للأندية وبعد مناقشات مثمرة مع الجهات الفاعلة الرئيسية، بما في ذلك رابطة الأندية الأوروبية".

وتابع "وعقب مصادقة مجلس FIFA، أكد الاتحاد الدولي النظام المُعتمَد لتوزيع أرباح مسابقة FIFA الرائدة على مستوى كرة قدم الأندية، والذي يضمن تخصيص جائزة إجمالية قدرها مليار دولار أمريكي للأندية الـ32 المشارِكة، مع اعتماد نموذج تضامني رائد ينطوي على إيرادات مهمة".

وفي هذا الصدد، قال رئيس "FIFA" جياني إنفانتينو، بحسب البيان، إن "نظام التوزيع الخاص ببطولة كأس العالم للأندية FIFA يعكس الذروة التي وصلت إليها كرة قدم الأندية بقدر ما يمثل أكبر مبلغ مالي على الإطلاق للجوائز المخصصة لإحدى بطولات كرة القدم التي تقام بنظام سبع مباريات في الطريق إلى النهائي بدءاً من دور المجموعات ومروراً عبر الأدوار الإقصائية، حيث من المزمع أن يحصل الفريق الفائز على مكافأة مالية قدرها 125 مليون دولار أمريكي".

ولفت إنفانتينو، إلى أنه "بالإضافة إلى الجائزة المالية المُخصَّصة للفرق المشارِكة، هناك أيضاً برنامج استثمار تضامني غير مسبوق نهدف من خلاله إلى تخصيص مبلغ مالي إضافي لا يقل عن 250 مليون دولار أمريكي لتستفيد منه كرة القدم في شتى أنحاء العالم، إذ من شأن هذه المبادرة التضامنية أن تعزز بالفعل جهودنا المستمرة نحو جعل كرة القدم لعبة عالمية بحق".

وأضاف: "لن يقتصر الأمر على ذلك، إذ لن يحتفظ FIFA بأية أموال من إيرادات هذه البطولة، التي سيتم توزيعها بالكامل على كرة قدم الأندية، كما لن تكون هناك حاجة للجوء إلى احتياطيات FIFA، المخصَّصة أصلاً لخدمة أهداف تطوير كرة القدم عبر العالم من خلال الاتحادات الوطنية الـ 211 المنضوية تحت مظلة FIFA".

وبين "FIFA"، أن "نظام توزيع إيرادات نسخة 2025 يقوم على جائزة مالية إجمالية قدرها مليار دولار أمريكي، موزعة على النحو التالي: 475 مليون دولار أمريكي للأداء الرياضي، و525 مليون دولار أمريكي للمشاركة.

المبلغ المخصص للأداء الرياضي: 475 مليون دولار أمريكي.

المبلغ المخصص للمشارَكة: 525 مليون دولار أمريكي.