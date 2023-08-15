(CV) حسام البدري "يطفئ" أزمة الاتحاد والزوراء.. والطريق الى ماليزيا "سالك"

شفق نيوز/ أعلنت ادارة نادي الزوراء، اليوم الثلاثاء، حل أزمة المدرب حسام البدري مع الاتحاد العراقي لكرة القدم، فيما بينت ان ممثلا عنها سيزور ماليزيا لحضور قرعة بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

وقال عضو ادارة النادي عبد الكريم عبد الرزاق، لوكالة شفق نيوز، "لقد سلمنا اتحاد الكرة، هذا اليوم، السيرة الذاتية (cv) الخاصة بالمدرب وشهادته التدريبية من فئة (A)".

وأضاف عبد الرزاق، والذي يشغل مدير فريق كرة الزوراء ايضاً، أن "مدربنا يحق له ان يقود الفريق في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي حسب اللوائح التي وضعها الأخير والذي لا يلزم الاندية المشاركة بحصول المدرب على شهادة (البرو)".

واكد ان "ممثل نادي الزوراء سيغادر الى ماليزيا لحضور قرعة بطولة كأس الاتحاد الآسيوي المقرر يوم 23 من هذا الشهر"، مبينا ان "الزوراء والكهرباء العراقيين سيمثلان الاندية العراقية في المنافسات".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم أمهل ادارة الزوراء 3 أيام فقط لإرسال شهادة المدرب حسام البدري لإتمام إجراءات معادلتها ليحق له قيادة الفريق محلياً وخارجياً.

يشار الى ان ادارة الزوراء تعاقدت مع المدرب المصري حسام البدري سبق ان قاد منتخب مصر وفريق النادي الاهلي والصفاقسي التونسي.