AS: مودريتش رفض العرض السعودي الضخم ومدد عقده مع الريال

شفق نيوز/ قرر الكرواتي لوكا مودريتش رفض "العرض الضخم" من نادي الهلال السعودي، والبقاء مع ريال مدريد خلال الموسم المقبل.

ونشرت صحيفة (AS) الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن مودريتش اجتمع شخصيًا مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في نهاية أبريل الماضي، لحسم مصيره.

ووفقًا للصحيفة فإن لوكا أخبر رئيس ريال مدريد أنه سيرفض العرض المقدم من السعودية بملغ لا يقل عن 200 مليون يورو لثلاثة مواسم.

واتفق مودريتش مع الرئيس على البقاء، وبعد أيام قليلة تم توقيع العقد المفترض لمودريتش حتى 30 يونيو 2024.

وانضم مودريتش، البالغ من العمر 37 عامًا لريال مدريد من توتنهام صيف عام 2012، وشارك مودريتش في 488 مباراة مع ريال مدريد سجل فيها 37 هدفًا، وصنع 77.

ونال مودريتش مع الميرنغي 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و3 في الدوري الإسباني، و5 في كأس العالم للأندية، و4 في كأس السوبر الأوروبي ولقبين في كأس إسبانيا، و4 ألقاب في كأس السوبر الإسباني.

وإلى جانب ذلك نال مودريتش جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وجائزة "The Best" لأفضل لاعب في العالم من الفيفا في 2018.