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95% من اعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم قدموا استقالاتهم لأنديتهم

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-07T07:48:56+0000
95% من اعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم قدموا استقالاتهم لأنديتهم

شفق نيوز/ اكد امين سر الاتحاد العراقي لكرة العراقي محمد فرحان، يوم الخميس، ان 95% من اعضاء الاتحاد الذين يشغلوا مناصب اخرى قدموا استقالاتهم لأنديتهم مفضلين العمل في الاتحاد.

وقال فرحان لوكالة شفق نيوز، ان "كل اعضاء الاتحاد المرتبطين بمناصب رياضية اخرى لديهم حسن النية في التعامل مع قانون الاتحادات الذي يؤكد في احدى فقراته على عدم جواز الجمع بين منصبين او اكثر".

واوضح ان "استقالات اعضاء الاتحاد المشمولين بالقانون عرضت على رئيس الاتحاد قبل سفره الى دولة قطر لحضور لقاء العراق ولبنان اليوم وتمت مناقشتها واتخاذ الاجراءات بحقها".

ولفت فرحان الى انه "تم ارسال كتب الاستقالات الى دائرة التربية البدنية والرياضة بكتاب رسمية لاتخاذ اللازم"، مبينا ان "الاعضاء المشمولين قدموا استقالاتهم ايضا لإدارات انديتهم للمصادقة عليها وانهاء التزامهم بشكل رسمي".

وكان عضو ادارة نادي نفط الوسط فراس بحر العلوم، ورئيس نادي الجامعة الرياضي يونس محمود، ورئيس نادي نفط ميسان يحيى زغير، فضلوا العمل في الاتحاد العراقي لكرة القدم وقدموا استقالاتهم من أنديتهم تطبيقا لقانون عدم ازدواجية المناصب.

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