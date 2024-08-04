9 منتخبات تشارك في بطولة غرب آسيا للناشئين

شفق نيوز/ أكدت تسعة منتخبات كروية، يوم الأحد، مشاركتها في بطولة اتحاد غرب آسيا الحادية عشرة للناشئين لكرة القدم التي يستضيفها الاتحاد الأردني في الفترة من الثاني إلى 11 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وذكر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه إلى جانب المنتخب الأردني المضيف تشارك في البطولة المخصصة للفئة العمرية مواليد 2008-2010 منتخبات العراق والبحرين وسوريا وعُمان وفلسطين ولبنان واليمن والسعودية.

وتقام مباريات البطولة على ملعب الأمير محمد بمدينة الزرقاء الأردنية، وملعب البولو بمدينة الحسين للشباب بالعاصمة عمان.

وحدد اتحاد غرب آسيا يوم السابع من آب/ أغسطس الجاري موعداً لسحب قرعة البطولة، التي تأتي قبل خوض التصفيات الآسيوية المقبلة المؤهلة لنهائي هذه الفئة.

وسيتم خلال القرعة، التي ستنقل مباشرة عبر قناة الاتحاد على "يوتيوب"، توزيع المنتخبات التسعة على ثلاث مجموعات، تلعب الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل أول كل مجموعة إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثاني إلى الدور قبل النهائي، ثم يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.

وكان اتحاد غرب آسيا أكد للاتحادات الأهلية أحقيته بإجراء الفحوصات والصور الإشعاعية للتحقق من أهلية اللاعبين ضمن الفئة العمرية المخصصة للبطولة، وفي الوقت الذي يراه مناسباً، وحسب الآلية المناسبة ضمن الإطار العام لتعليمات الاتحاد الآسيوي بهذا الخصوص.

يشار إلى أن النسخة العاشرة من البطولة كانت قد أقيمت في مدينة صلالة بسلطنة عُمان، وحقق خلالها المنتخب اليمني اللقب بتفوقه على نظيره السعودي بنتيجة 3-2 بفارق الركلات الترجيحية.

وشهدت النسخة الأخيرة من البطولة مشاركة ثمانية منتخبات هي: عُمان (المستضيف)، والعراق، والأردن، والإمارات، وسوريا، والسعودية، ولبنان، واليمن.