9 انتصارات وتعادل واحد في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

شفق نيوز/ جرت عشر مباريات كروية، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

‏وفاز فريق الغراف على ضيفه فريق غازي الشمال، بنتيجة 2-1، في حين تمكن فريق ميسان من الفوز على ضيفه فريق الصناعة، كذلك بنفس النتيجة 2-1.

وفي المباراة الثالثة، تعادل فريق الاتصالات مع ضيفه البحري إيجابياً بنتيجة 1-1، لكن فريق نفط الوسط خسر من ضيفه الفهد بنتيجة 0-1، ولحقه فريق نادي الحسين بخسارة من ضيفه فريق الفهد بنتيجة 0-1.

أما فريق مصافي الجنوب فكان الفوز حليفه على ضيفه فريق الصناعات الكهربائية بنتيجة 1-0، ‏في حين خسر فريق عفك من ضيفه الموصل بنتيجة 0-1، وتمكن فريق الناصرية من اقتناص الفوز من ضيفه الكاظمية بنتيجة 3-2.

وفي آخر مباراتين تمكن فريق البيشمركة من تحقيق الفوز على مضيفه المصافي بنتيجة 2-1، في حين تمكن فريق الجولان من تحقيق الانتصار كذلك على ضيفه أمانة بغداد بنتيجة 1-0.