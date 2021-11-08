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80 لاعباً يمثلون منتخب العراق في بطولة آسيا لكمال الأجسام في بيروت

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-08T12:02:33+0000
80 لاعباً يمثلون منتخب العراق في بطولة آسيا لكمال الأجسام في بيروت

شفق نيوز / غادر مطار بغداد الدولي، ظهر يوم الأحد، المنتخب العراقي لكمال الأجسام، بـ(أكبر وفد رياضي)، متوجها إلى العاصمة اللبنانية بيروت، للمشاركة في بطولة آسيا المقررة هناك.

وقال رئيس اتحاد كمال الأجسام العراقي، فائز حسن، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي تألف من 80 لاعباً سيمثلون العراق في بطولة آسيا المقررة في لبنان للمدة من الحادي عشر ولغاية الرابع عشر من شهر تشرين الثاني الجاري" .

وأضاف حسن، أن "الاقلاع تم مباشرة من مطار بغداد الدولي إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، استعدادا لمشاركة المنتخب في بطولة قارة آسيا حاملين معهم آمال 40 مليون مواطن عراقي، لأجل إسعادهم والعودة بنتائج مفرحة" .

وأشار إلى أن "اللاعب العراقي يتمتع بسمعة جيدة جداً بين بلدان آسيا والعالم، لما يمتلكه من تاريخ حافل بالانجازات"، موضحاً أن "اللاعبين استعدوا بشكل جيد في معسكرات تدريبية داخلية تاهباً للبطولة الآسيوية، التي من المؤمل أن يحققوا فيها المراكز الأولى قارياً" .

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