8 أندية عراقية تحصل على الرخصة الآسيوية

شفق نيوز- بغداد

حصلت 8 أندية محلية على الرخصة الآسيوية المؤهلة للمشاركة في البطولات القارية للموسم المقبل 2026-2027.

وقال مدير دائرة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم، عمار عبد الرحمن، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة التراخيص أجرت خلال الأيام الماضية زيارات ميدانية إلى جميع الأندية التي تقدمت بطلباتها للحصول على الرخصة الآسيوية، قبل أن تعقد اجتماعاً مطولاً لدراسة ومناقشة الملفات المرفوعة ضمن نظام التراخيص القاري".

وأضاف أن "اللجنة وبعد الانتهاء من تدقيق جميع الملفات، صوّتت على منح الرخصة الآسيوية للأندية التالية (القوة الجوية، الشرطة، أربيل، الزوراء، الكرمة، زاخو، دهوك، والكهرباء)".