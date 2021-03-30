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8 مواجهات في الجولة 19 لدوري كرة الصالات الممتاز وهذه النتائج

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-30T17:56:33+0000
8 مواجهات في الجولة 19 لدوري كرة الصالات الممتاز وهذه النتائج

شفق نيوز/ جرت ثمان مواجهات لكرة الصالات، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 19 لدوري الصالات الممتاز.

واسفرت النتائج عن  فوز فريق نادي الشرقية على فريق نادي الجنوب 6-4، وفوز فريق نادي غاز الشمال على فريق نادي بلدية الناصرية 5-2، وفوز  فريق نادي الجيش على فريق نادي اوروك 2-0، وتعادل فريق نادي القوة الجوية مع فريق نادي مصافي الجنوب 2-2.

كما فاز فريق نادي مصافي الوسط على فريق نادي غاز الجنوب 4-3، وفاز فريق نادي شهربان على فريق نادي الجنسية 4-3، كذلك فاز فريق نادي نفط الوسط على فريق نادي امانة بغداد 6-2، وفريق نادي الشرطة فاز على فريق نادي نفط البصرة 2-1.

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