8 سيارات فارهة وطائرة خاصة.. تفاصيل "العقد الذهبي" لنيمار مع الأهلي السعودي

شفق نيوز/ كشف تقرير بريطاني، اليوم الأربعاء، أن النجم البرازيلي، نيمار داسيلفا، فرض عدة شروط، للالتحاق بنادي الهلال السعودي، قادما من باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة "قياسية".

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن من بين شروط نيمار "الحصول على ما لا يقل عن ثمانية سيارات فاخرة".

"ذا صن" أضافت إن النجم البرازيلي "لم يقم بخطوة الانضمام للهلال بثمن بخس" حيث طلب من النادي السعودي الحصول على ثلاث سيارات فاخرة لنفسه، وأربع سيارات مرسيدس G Wagons لمقربيه وسيارة مرسيدس مع سائق.

وتشمل السيارات الفاخرة أيضا، "بنتلي كونتيننتال جي بي"، و"أستون مارتن دي بي إكس" و"لامبورغيني هوراكان"، وكلها ستكلف النادي حوالي 650 ألف دولار.

كما طلب نيمار أن يكون السائق متاحا على مدار الساعة كل يوم من أيام السنة له ولأصدقائه وعائلته.

وفي منزله، طلب نيمار من القائمين على النادي ملء ثلاجته طوال الوقت بعصير من علامته التجارية المفضلة، ومشروبات أخرى لأصدقائه وعائلته.

كما طلب وجود ثلاث حمامات ساونا في المنزل بالإضافة إلى خمسة عمال بدوام كامل، بما في ذلك مساعد طاهٍ لمساعدة الطاهي الخاص به من البرازيل وشخصين للاعتناء بالتنظيف.

إلى ذلك، طلب نيمار، أن يحتوي منزله على مسبح بأبعاد محددة، لا يقل عرضه عن 10 أمتار وطوله عن 40 مترًا.

وبينما سيضم المنزل نحو 25 غرفة "على الأقل" تقول الصحيفة البريطانية، يمكن لأصدقائه وعائلته والوفد المرافق له البقاء معه.

كما أفاد مصدر الصحيفة أن نيمار طلب أن تُدفع جميع تكاليف إقامته في الفنادق والمطاعم والمدن التي قد يزورها في أيام العطلة من قبل مالكي الهلال.

كما تم الكشف عن أن صفقته يمكن أن تشمل استخدام طائرة خاصة، كلما احتاج هو أو أسرته للسفر.

ووافق نيمار (31 عاما) على ما وُصف بـ"العقد الذهبي" من الهلال، إذ سيتلقى راتبا سنويا ضخما بـ 100 مليون يورو (نحو 110 ملايين دولار)، ومثلها لنادي باريس سان جرمان، وفق وكالة فرانس برس.

وتترقب جماهير الهلال الظهور الأول لنيمار أمام الرائد في 24 من الشهر الحالي في المرحلة الثالثة.

يذكر أن نيمار تحصل على لقب أغلى لاعب في العالم في عام 2017 عندما دفع باريس سان جرمان 198 مليون جنيه إسترليني (نحو 250 مليون دولار) للتعاقد معه قادما من برشلونة.