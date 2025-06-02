8 انتصارات وتعادلان في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم
شفق نيوز/ حققت ثمانية فرق الفوز على منافسيها فيما انتهت مباراتين بالتعادل، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وفاز فريق غاز الشمال على مضيفه الصناعات الكهربائية بنتيجة 3-1، وتغلب الجولان على مضيفه البحري بنتيجة 3-1، كما نجح مصافي الجنوب بالفوز على مضيفة الصناعة بنتيجة 2-1، وبنفس النتيجة تخطى فريق الموصل على ضيفه الكاظميةبنتيجة2-1.
وبنتجة 1-0، فاز فريق ميسان على ضيفه فريق المصافي، وكذلك تغلب أمانة بغداد على مضيفه الفهد، والرمادي على ضيفه البيشمركة، ونادي الحسين على ضيفه عفك.
وتعادل فريق الاتصالات مع ضيفه فريق الغراف سلباً من دون أهداف، وبنفس النتيجة انتهت مباراة نفط الوسط مع ضيفه الناصرية.