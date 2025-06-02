8 انتصارات وتعادلان في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

شفق نيوز/ حققت ثمانية فرق الفوز على منافسيها فيما انتهت مباراتين بالتعادل، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

‏وفاز فريق غاز الشمال على مضيفه الصناعات الكهربائية بنتيجة 3-1، وتغلب الجولان على مضيفه البحري بنتيجة 3-1، كما نجح مصافي الجنوب بالفوز على مضيفة الصناعة بنتيجة 2-1، وبنفس النتيجة تخطى فريق الموصل على ضيفه الكاظميةبنتيجة2-1.

وبنتجة 1-0، فاز فريق ميسان على ضيفه فريق المصافي، وكذلك تغلب أمانة بغداد على مضيفه الفهد، ‏والرمادي على ضيفه البيشمركة، ‏ونادي الحسين على ضيفه عفك.

‏وتعادل فريق الاتصالات مع ضيفه فريق الغراف سلباً من دون أهداف، وبنفس النتيجة انتهت مباراة نفط الوسط مع ضيفه الناصرية.