8 انتصارات وتعادلان في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

شفق نيوز/ حققت ثمانية فرق الفوز على منافسيها، فيما انتهت مباراتان بالتعادل، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

‏وفاز فريق فريق الفهد على نفط الوسط بنتيجة 3-1، وبنتيجة 3-2 تغلب فريق الصناعة على ميسان، وبنفس النتيجة، تخطى مصافي الجنوب فريق الصناعات الكهربائية.

كما فاز فريق الكاظمية على الناصرية بنتيجة 2-0، وبنفس النتيجة فاز البحري على الاتصالات، وتغلب غاز الشمال على الغراف بنتيجة 2-1، وبهدف وحيد دون مقابل فاز الرمادي على نادي الحسين.

‏‏وتعادل فريق البيشمركة مع المصافي بنتيجة 2-2، وأخيراً تعادل فريقا عفك والموصل بنتيجة1-1.