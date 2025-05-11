8 انتصارات وتعادلان في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم
شفق نيوز/ حققت ثمانية فرق الفوز على منافسيها، فيما انتهت مباراتان بالتعادل، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وفاز فريق فريق الفهد على نفط الوسط بنتيجة 3-1، وبنتيجة 3-2 تغلب فريق الصناعة على ميسان، وبنفس النتيجة، تخطى مصافي الجنوب فريق الصناعات الكهربائية.
كما فاز فريق الكاظمية على الناصرية بنتيجة 2-0، وبنفس النتيجة فاز البحري على الاتصالات، وتغلب غاز الشمال على الغراف بنتيجة 2-1، وبهدف وحيد دون مقابل فاز الرمادي على نادي الحسين.
وتعادل فريق البيشمركة مع المصافي بنتيجة 2-2، وأخيراً تعادل فريقا عفك والموصل بنتيجة1-1.