70 يوماً بلا رواتب.. لاعبو الجولان يعودون إلى الإضراب ويوقفون التدريبات

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر مقرب من نادي الجولان، يوم الأحد، بأن لاعبي الفريق عادوا إلى الإضراب عن التدريبات مجدداً، وذلك على خلفية عدم تسلّم مستحقاتهم المالية لأكثر من 70 يوماً.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن اللاعبين امتنعوا عن خوض التدريبات نتيجة الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها، خصوصاً أن أغلبهم من محافظات مختلفة ولديهم التزامات عائلية، الأمر الذي جعل من الصعب الاستمرار بالتدريب في ظل غياب أبسط مقومات الاستقرار والدعم.

وأكد حارس مرمى الفريق مصطفى عذاب واللاعب احمد عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز، ان الفريق لم يتمرن اليوم احتجاجا على عدم استلام المستحقات لأكثر من شهرين، وهذا إجراء طبيعي سيما واغلبنا نرتزق من كرة القدم.

ويأتي هذا التطور بعد أن كانت شفق نيوز قد انفردت قبل أشهر بنشر خبر الإضراب الأول، والذي انتهى حينها بعد وعود بحل الإشكال، إلا أن الأزمة تجددت دون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

يذكر أن فريق الجولان يحتل حالياً المركز الثالث في الدوري العراقي الممتاز بسجل خالٍ من الهزائم، ما يجعل الأزمة الحالية مؤثرة على مسار الفريق في المنافسة.