7 مباريات ضمن دوري التأهيل للممتاز.. هذه نتائجها

شفق نيوز / أقيمت يوم الأحد، سبع مباريات ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى العراقي، المؤهل للدوري الممتاز الموسم المقبل.

وأسفرت النتائج عن فوز فريق دهوك على ضيفه المرور 2-0، وفوز فريق ديالى على ضيفه الاتفاق 4-2، وفوز فريق الناصرية على فريق الرمادي 1-0.

في حين تعادل فريق ميسان أمام ضيفه بابل 1-1، وفاز فريق سامراء على ضيفه البحري 1-0، وتعادل فريق صليخ أمام ضيفه بيشمركة 1-1، بينما تعادل فريق الصناعة أمام ضيفه أكد 2-2.

ويتصدر فريق نادي الصناعة ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 23 نقطة ، بينما يتصدر فريق نادي نوروز ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة.