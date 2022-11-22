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7 مباريات تنتهي بالفوز في دوري كرة الصالات الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-22T16:23:36+0000
7 مباريات تنتهي بالفوز في دوري كرة الصالات الممتاز

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن إقامة سبع مباريات ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري كرة الصالات الممتاز.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان فريق نادي الشرطة بتفوق على فريق نادي الظفر بنتيجة كبيرة 9-0، كما حقق متصدر الدوري فريق المصافي على ضيفه فريق نادي الحشد الشعبي بنتيجة 7-1.

واشار الى فوز فريق نادي الشباب البصري على مضيفه فريق الجنوب بنتيجة 6-1، فاز فريق نادي الجيش على مضيفه فريق نادي الشرقية بنتيجة 5-2، كذلك تمكن فريق نادي نفط الوسط من الفوز على مضيفه فريق اليات الشرطة بنتيجة 4-1.

واضاف ان فريق نادي نفط البصرة فاز على مضيفه فريق بلدية البصرة بنتيجة 2-1، وفاز فريق نادي غاز الجنوب على ضيفه فريق نادي امانة بغداد بنتيجة 2-1.

ويتصدر فريق نادي المصافي قائمة فرق دوري كرة الصالات الممتاز بعد انتهاء الجولة الخامسة برصيد 13 نقطة.

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