7 انتصارات و3 تعادلات في دوري الدرجة الممتازة العراقي

شفق نيوز/ حققت سبعة فرق الفوز على منافسيها، فيما انتهت ثلاث مباريات التعادل، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 37 من دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم.

ولم يحسم لحد الآن صاحب المركزين اللذان سيتأهلان لدوري نجوم العراق، إلا بعد انتهاء الجولة الأخيرة المتبقية من الدوري العراقي الممتاز.

وبعد انتهاء الجولة 37 اليوم أصبح الموصل أولاً برصيد 67 نقطة، وحلّ الغراف ثانياً برصيد 66 نقطة، والجولان ثالثاً برصيد 65 نقطة، وأمانة بغداد رابعاَ برصيد 64 نقطة.

وفي مباريات اليوم، فاز فريق الاتصالات على مضيفه الصناعات الكهربائية بنتيجة 5-1، كما تغلب عفك على ضيفه البيشمركة بنتيجة 4-2، وتخطى فريق الصناعة ضيفه المصافي بنتيجة 4-3.

كما فاز فريق البحري على ضيفه الفهد بنتيجة 3-1، واجتاز نادي الحسين فريق الكاظمية بنتيجة 2-0، وتغلب الجولان على مضيفه الغراف بنتيجة 2-1، وفاز فريق الرمادي على مضيفه ميسان بنتيجة 1-0.

فيما انتهت مباريات، الموصل ومضيفه نفط الوسط، والناصرية مع ضيفه أمانة بغداد، وفريق مصافي الجنوب مع ضيفه فريق غاز الشمال، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.