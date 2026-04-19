7 انتصارات و3 تعادلات في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز- بغداد

شهدت منافسات الجولة 30 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، إقامة 10 مباريات أسفرت عن تسجيل سبعة انتصارات مقابل ثلاثة تعادلات.

وتعادل ميسان مع ضيفه مصافي الجنوب إيجابياً بهدف لكل منهما، فيما تغلب البيشمركة على عفك برباعية نظيفة.

وحسم التعادل السلبي مواجهة الناصرية والمصافي، بينما فاز الحدود على البحري بهدفين مقابل هدف.

وحقق كربلاء الفوز على نفط الوسط بهدفين دون رد، في حين تغلب الجولان على الجيش بنتيجة 5-4 في أكثر مباريات الجولة تهديفاً.

وفاز الرمادي على الحشد الشعبي بهدف دون مقابل، كما انتصر الحسين على الكاظمية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وفي مواجهة أخرى، تغلب الاتصالات على مضيفه نفط البصرة بهدفين مقابل هدف، بينما انتهت مباراة الفهد وغازي الشمال بالتعادل السلبي من دون أهداف.