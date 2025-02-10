7 انتصارات و3 تعادلات في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ جرت عشر مواجهات كروية، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

‏وأسفرت نتائج المباريات عن ‏فوز فريق نفط الوسط على ضيفه المصافي بنتيجة 3-1، كما فاز الجولان على مضيفه الاتصالات بنتيجة 2-1، وبنفس النتيجة تغلب فريق الكاظمية على مضيفة الرمادي.

وبنتيجة 1-0 فاز فريق الفهد على ضيفه غاز الشمال، وكذلك تغلب الموصل على ضيفه الصناعات الكهربائية بنفس نتيجة، وتخطى الصناعة ضيفه فريق عفك بالنتيجة نفسها، وأيضاً فاز مصافي الجنوب على ضيفه فريق الناصرية بنتيجة 1-0.

فيما تعادل فريق الحسين مع ضيفه الغراف بنتيجة 1-1، وبالتعادل السلبي انتهى لقاء فريق ميسان مع ضيفه أمانة بغداد، وبنفس النتيجة انتهت مباراة فريق البحري وضيفه فريق البيشمركة من دون أهداف.