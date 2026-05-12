7 انتصارات وثلاثة تعادلات في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز- بغداد

جرت، اليوم الثلاثاء، 10 مباريات ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، في بغداد وعدد من المحافظات العراقية.

وأسفرت النتائج عن فوز فريق المصافي على ضيفه الكاظمية بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وفوز ميسان على ضيفه الفهد بثلاثة أهداف دون رد.

كما فاز فريق الاتصالات على مضيفه عفك بهدف مقابل لا شيء، فيما تعادل البحري مع ضيفه الحشد الشعبي بهدفين لكل منهما.

وحقق فريق الجيش الفوز على مضيفه نفط الوسط بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تعادل مصافي الجنوب مع ضيفه الجولان بهدفين لكل منهما، في حين تعادل كربلاء مع ضيفه الرمادي بهدف لكل فريق.

وفاز الحدود على ضيفه الحسين بهدفين مقابل هدف واحد، كما تغلب الناصرية على ضيفه نفط البصرة بهدفين مقابل هدف، فيما فاز غاز الشمال على مضيفه البيشمركة بهدف دون رد.