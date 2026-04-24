7 انتصارات وتعادل واحد في دوري المحترفين لكرة الصالات

جرت اليوم الجمعة، 8 مباريات ضمن منافسات الجولة 30 من دوري المحترفين لكرة الصالات.

وشهدت المباريات، ‏فوز فريق امانة بغداد على مضيفه فريق الكهرباء بأربعة أهداف مقابل هدفين، ‏وفاز فريق الجنوب على ضيفه فريق نفط الوسط بثمانية اهداف مقابل أربعة.

‏وفاز فريق آليات الشرطة على مضيفه فريق الشرقية بهدف واحد مقابل لا شيء، وتعادل فريق دجلة الجامعة مع ضيفه فريق المصافي بهدفين لكل منهما.

‏وفاز فريق نفط البصرة على ضيفه فريق الدفاع الجوي بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد، كما فاز فريق ديالى على ضيفه فريق الشرطة بستة أهداف مقابل ثلاثة.

وأيضا فاز فريق بلدية البصرة على ضيفه فريق الشباب البصري بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، ‏وأخيرا فاز فريق الجيش على ضيفه فريق غاز الجنوب بخمسة أهداف دون مقابل.