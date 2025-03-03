7 انتصارات وتعادل في دوري المحترفين لكرة الصالات

شفق نيوز/ جرت ثمان مباريات كروية، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري المحترفين لكرة الصالات.

وأسفرت النتائج عن‏ فوز كبير لفريق دجلة الجامعة على ضيفه الشباب البصري بنتيجة 10-0، كما فاز فريق الموارد المائية على مضيفه فريق أوروك بنتيجة 9-2، وتغلب فريق الشرطة على مضيفه أمانة بغداد بنتيجة 8-3.

كذلك فاز نفط البصرة على ضيفه الشرقية بنتيجة 5-0، تخطى فريق المصافي ضيفه الحشد الشعبي بنتيجة 5-2، ‏وفاز الدفاع الجوي على مضيفه نفط الوسط بنتيجة 5-4، وتخطى بلدية البصرة مضيفه الجيش بنتيجة 4-3.

فيما تعادل فريق آليات الشرطة مع ضيفه فريق غاز الجنوب بنتيجة 4-4.