7 انتصارات وتعادل في انطلاق دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات

شفق نيوز/ انطلقت اليوم الأربعاء مباريات الجولة الأولى من منافسات دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات للموسم 2024-2025، بإجراء ثمان مباريات انتهت بسبعة انتصارات وتعادل.

وأسفرت النتائج عن فوز فريق الشرقية على فريق الشباب البصري بنتيجة 7-2، كما تغلب فريق الشرطة على الدفاع الجوي بنتيجة 6-0، وفاز غاز الجنوب على أوروك بنتيجة 6-5.

كذلك تخطى فريق نفط البصرة فريق بلدية البصرة بنتيجة 5-2، وفاز فريق دجلة الجامعة على الجيش بنتيجة 4-0، وأيضاً تغلب مصافي الوسط على المصافي بنتيجة 3-2، وفاز فريق الموارد المائية على أمانة بغداد بنتيجة 2-1.

فيما انتهت مباراة فريقيّ الحشد الشعبي وآليات الشرطة بنتيجة 3-3.