7 انتصارات في دوري المحترفين لكرة الصالات

شفق نيوز/ حققت سبعة فرق لكرة الصالات الفوز على منافسيها، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ27 لدوري المحترفين العراقي.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق نفط البصرة على ضيفه فريق أمانة بغداد بنتيجة 9-1، وبنفس النتيجة فاز فريق الموارد المائية على مضيفه الشباب البصري 9-1.

كما تغلب فريق الدفاع الجوي على مضيفه نفط الوسط بنتيجة 7-5، وفريق آليات الشرطة على مضيفه القوة الجوية بنتيجة 6-2، وفاز فريق المصافي على ضيفه غاز الحنوب بنتيجة 5-2، وفريق الحشد الشعبي على مضيفه الشرقية بنتيجة 5-1، وفاز فريق بادية البصرة على فريق نينوى بنتيجة 5-0.