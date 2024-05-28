7 انتصارات في دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات

شفق نيوز/ حققت سبعة فرق كروية الفوز على منافسيها، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات.

وأسفرت النتائج عن فوز فريق القوة الجوية على نادي الشباب البصري بنتيجة 6-4، وسجل أهداف "الصقور" اللاعبين: علي عبد الله، ومؤمل مكي، وأحمد خالد، وسجاد داخل.

كما فاز فريق المصافي على نينوى بنتيجة 8-1، والشرطة على الشرقية بنتيجة 6-3، ونفط الوسط على فريق بلدية البصرة بنتيجة 5-4.

كذلك حقق فريق الدفاع الجوي الفوز على أمانة بغداد بنتيجة 4-2، وفاز فريق الموارد المائية على غاز الجنوب بنتيجة 3-0، وآليات الشرطة على الحشد الشعبي بنتيجة 2-1.