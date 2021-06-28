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7 انتصارات في دوري الدرجة الاولى لكرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-28T17:38:54+0000
7 انتصارات في دوري الدرجة الاولى لكرة القدم

شفق نيوز/ جرت سبع مباريات كروية، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 12 لدوري الدرجة الاولى المؤهل للدوري الممتاز.

واسفرت النتائج عن فوز فريق نادي العلم على مضيفه الدفاع المدني 3-2، وفوز فريق نادي مصافي الجنوب على مضيفه فريق نادي غاز الشمال 3-1، كما فاز فريق نادي سوق الشيوخ على ضيفه الجيش 3-0.

كذلك فاز فريق نادي عفك على فريق نادي الحسين 4-2، وتقدم فريق نادي نوروز على مضيفه فريق نادي برايتي 3-1، فيما فاز فريق نادي الشرقاط على ضيفه فريق نادي كربلاء 3-0، وفوز فريق نادي الجنسية على مضيفه فريق نادي الكوفة 2-1.

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