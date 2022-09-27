66 لاعبا ولاعبة في بطولة نهائي العراق للشطرنج

شفق نيوز/ انطلقت بطولة نهائي العراق الأول للرجال والسيدات الدولية للشطرنج الكلاسيك لعام 2022، في تمام السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، في قاعة المؤتمرات والندوات في فندق الإنتر بالعاصمة بغداد.

وشارك 48 لاعبا في بطولة الرجال و 18 لاعبة في بطولة السيدات ليصبح مجموعهم 66 لاعبا ولاعبة يمثلون جميع محافظات العراق.

وحضر البطولة رئيس إتحاد الشطرنج العراقي ظافر عبد الأمير الجبوري وباقي أعضاء الاتحاد مع بطل العراق الأسبق غسان محمد علي وتم قص شريط إفتتاح البطولة في الطاولة الأولى والتي ضمت محمد نوفل بالقطع البيضاء وأمير حيدر بالقطع السوداء وجرى أيضاً في افتتاح مشترك آخر للسيدات في القاعة المجاورة.

وضمت البطولة الحكمين الدولي إسماعيل إبراهيم كاكا خان والحكم الوطني باقر عبد العادل.