600 مليون دينار لتأهيل ملعب نادي الموصل استعداداً للموسم المقبل

أعلن محافظ نينوى ورئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الموصل، عبد القادر الدخيل، يوم الأحد، تخصيص 600 مليون دينار لإعادة تأهيل وتطوير ملعب نادي الموصل في منطقة النبي يونس، ضمن خطة دعم النادي استعداداً للموسم المقبل من دوري المحترفين.

وقال الدخيل، لوكالة شفق نيوز، إن الحكومة المحلية تولي اهتماماً خاصاً بقطاع الرياضة والشباب، ولا سيما نادي الموصل بعد نجاحه في البقاء ضمن دوري المحترفين، مبيناً أن الفرق الهندسية والجهات المختصة في المحافظة ستتولى تنفيذ أعمال التأهيل والتطوير بالتنسيق مع إدارة النادي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الملعب سيُخصص لإقامة الوحدات التدريبية وتحضيرات الفريق للموسم الجديد، بما يوفر بيئة مناسبة للاعبين والجهاز الفني، مشيراً إلى استمرار الدعم الحكومي للنادي بهدف تعزيز جاهزيته الفنية والإدارية.

وأكد الدخيل أن إدارة النادي تعمل في الوقت نفسه على التعاقد مع لاعبين جدد وأسماء معروفة لتدعيم صفوف الفريق، ضمن خطة تهدف إلى ترسيخ وجود نادي الموصل في دوري المحترفين وتحقيق نتائج إيجابية تواكب طموحات جماهيره وتاريخ النادي.