6 أندية للتأهل لنهائيات دوري السيدات للكرة الطائرة الشهر المقبل في أربيل

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم الثلاثاء، أن ستة أندية حسمت تأهلها إلى تصفيات دوري الطائرة للسيدات التي جرت منافساتها في محافظة حلبجة.

وقال رئيس الاتحاد حبيب علي اللاوندي، لوكالة شفق نيوز، إن "الأندية الستة تأهلها إلى نهائيات الدوري بعد منافسات استمرت لمدة خمسة أيام جرت في قاعة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة حلبجة".

وبين أن "الأندية المتأهلة التي ضمنت تواجدها في النهائيات هي، أكاد عنكاوا، وسنحاريب، وقره قوش، وأفروديت، وأمانة بغداد، ودربندخان".

وأشار إلى أن "الاتحاد قرر إقامة النهائيات في محافظة أربيل بإقليم كوردستان منتصف شهر آب/ أغسطس المقبل للتنافس على اللقب بين الأندية المتأهلة الستة".

وشارك في البطولة 10 فرق قسمت على مجموعتين حيث ضمت المجموعة الأولى أندية كل من، أكاد عنكاوا، وقره قوش، وأمانة بغداد، والمعلمين، وطق طق، كما ضمت المجموعة الثانية أندية أفروديت، وسنحاريب، ودربندخان وحلبجة، والشورجة.

وفي ختام مباريات اليوم الأخير من تصفيات دوري السيدات فوز فريق قره قوش على فريق المعلمين بثلاثة أشواط لواحد (23-25) (25-15) (25-13) (25-15) ويضمن التأهل لنهائيات دوري السيدات ، وتجاوز سيدات أفروديت سيدات الشورجة بثلاثة أشواط لشوط وحيد بواقع ( 25-16) (25-18) (18-25) (25-18) ويبلغن نهائيات دوري السيدات، وتفوق فريق سيدات دربندخان على سيدات حلبجة بثلاثة أشواط نظيفة (25-21) (25-12) (25-14) ويبلغن نهائي الدوري.