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6 مواجهات كروية في دوري الدرجة الاولى والبيشمركة يتصدر مجموعته

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-25T16:34:27+0000
6 مواجهات كروية في دوري الدرجة الاولى والبيشمركة يتصدر مجموعته

شفق نيوز/ جرت ست مباريات كروية، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثانية في الجولة الثالثة عشر من دوري الدرجة الاولى لكرة القدم.

واسفرت النتائج عن فوز فريق نادي الناصرية على فريق نادي الشرقاط بنتيجة 3–0 لعدم حضور الاخير، وفاز فريق النادي البحري على فريق نادي الحسين بنتيجة 2–1، كما تخطى فريق نادي ديالى فريق نادي السماوة بنتيجة 1–0.

ونجح فريق نادي كربلاء بالفوز على فريق نادي بابل بنتيجة 1–0، وتعادل فريق نادي البيشمركة ايجابياً مع فريق نادي غاز الشمال بنتيجة 2–2، كما تعادل فريق نادي الجنسية مع الصناعات الكهربائية ايجابياً بهدف لكل منهما.

ويتصدر فريق نادي البيشمركة ترتيب الفرق برصيد 25 نقطة، يليه الناصرية بنفس النقاط لكن يتخلف عنه بالاهداف، ثم فريق نادي كربلاء ثالثا بنفس الرصيد بفارق الاهداف.

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