6 من لاعبي الطلبة يرفعون دعوى ضد النادي ويحيى علوان مطلوب للشهادة

شفق نيوز/ دعت لجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إدارة نادي الطلبة الرياضي لإرسال ممثل عنها بشأن دعاوى رفعها ستة من لاعبي الفريق الكروي.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن على ممثل النادي الحضور الى مقر اتحاد كرة القدم صباح يوم الخميس المقبل، وأن يكون مطلعاً على تفاصيل الدعوى المقدمة من اللاعبين، علي قاسم يوسف، ومحمد كريم كامل، وإبراهيم عبد نادر، ونبيل صباح زغير، وعلي كريم حسين، وأحمد إياد أنور.

وطلبت اللجنة المدرب يحيى علوان منهل للحضور أمامها في مقر الاتحاد ايضا، يوم الخميس المقبل، لإدلاء بالشهادة في الدعوى المقدمة من قبل اللاعب نبيل صباح زغير ضد نادي الطلبة.