6 منتخبات تمثل العراق في البطولة العربية للدراجات

شفق نيوز- السليمانية

كشف رئيس الاتحاد العراقي للدراجات، علي حميد، يوم الاثنين، عن المنتخبات العراقية التي ستشارك في البطولة العربية للدراجات والتي ستقام في السليمانية مطلع تشرين الاول المقبل.

وقال حميد، لوكالة شفق نيوز ، إن "منتخب المتقدمين، الذي يشرف على تدريباته فادي إبراهيم، يضم اللاعبين أحمد مهند عبد الأمير، محمد محمد علي حمه، أحمد عبد الخضر طعين، سربست عبد الله عيسى، وبرفان قاسم بديع".

واضاف أن المنتخب الأولمبي يتألف من اللاعبين وهبي سليمان عبّد الله، وسليمان محمد سليمان تحت إشراف المدرب طارق سعيد عبد الرحمن، بينما تضم قائمة منتخب الشباب كل من اللاعبين مرتضى حيدر إياد، مصطفى صفوان محمود، موسى علي جاسم، وئا فه ند هشيار فريق، يوسف جهاد حسن، وصايل جنيد مروان، ويتولى مهمة تدريبهم غزال علي.

وأشار إلى أن وفد منتخب الناشئين يتكون من المدرب محمد رضا رجبلو ، واللاعبين فريدون فرهات تومي، عمار إيهاب عبد الخضر، سيف عبّد الحمزة حامد، يوسف أحمد كريم، علي عصام ماجد وأسامة إيهاب صبيح.

وتابع حميد، قائلاً إن منتخب النساء لفئة الشابات يتألف من اللاعبات لنيا هادي صابر، مريم سرمد عبدالكريم، آية سرمد عبد الكريم، ورانيا مالك خلف، فيما يتكون منتخب المتقدمات من اللاعبات داهات كاوة قادر، فاطمة حيدر عذاب، افان عدنان عزيز تحت إشراف المدربين هدير نعمة وفضاء فاضل.

وأوضح أن رئيس وأعضاء اللجنة الفنية في اتحاد العراقي للعبة يشرفون على المعسكر التدريبي المقام في السليمانية، فضلاً عن تواجد دومان رجب وهيثم رعد بصفة ميكانيكي، ورسول أبو الفضل معالجاً.

وختم حميد، حديثه بالقول إن جميع اللاعبين واللاعبات عبروا عن عزمهم على تقديم أفضل المستويات، والمنافسة بقوة وشرف في الاستحقاق العربي وصولاً إلى الفوز بالأوسمة الملونة، والصعود على منصات التتويج في البطولة العربية التي ستقام في السليمانية للفترة من 3 ولغاية 12 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل بمشاركة 10 منتخبات عربية.